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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

У Росії палає: Кулеба про реакцію Москви на Кримську платформу

Дмитрий Кулеба

Пропагандистські ЗМІ Російської Федерації влаштували істерику через саміт Кримська платформа, в якому брали участь десятки іноземних делегацій.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на власній сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами голови зовнішньополітичного відомства, видання 50 країн світу опублікували понад 300 публікацій на цю тему, які, загалом, були позитивними.

– Не звертатиму вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає, – зазначив Кулеба.

Він перерахував заголовки провідних видань світу, таких як Blick, Jiji Press, RFI, Estado De Minas та Frognews. У них йшлося про те, що Україна наполягає на своєму праві на анексований Росією Крим.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства України, навіть у Бразилії пишуть, що лідери 50 країн світу зібралися на саміті, щоб припинити окупацію півострова.

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Як зазначив Кулеба, болгарське видання Frognews вважає, що Росії рано чи пізно доведеться повернути Крим та взяти на себе відповідальність за скоєне.

Нагадаємо, участь у першому саміті Кримської платформи взяли 46 іноземних делегацій.

За даними міністерства закордонних справ України, іноземні ЗМІ активно висвітлювали цю подію.

У свою чергу, спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила, що учасники саміту посягають на територіальну цілісність РФ.

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