У Росії палає: Кулеба про реакцію Москви на Кримську платформу

Пропагандистські ЗМІ Російської Федерації влаштували істерику через саміт Кримська платформа, в якому брали участь десятки іноземних делегацій.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на власній сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами голови зовнішньополітичного відомства, видання 50 країн світу опублікували понад 300 публікацій на цю тему, які, загалом, були позитивними.

– Не звертатиму вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає, – зазначив Кулеба.

Він перерахував заголовки провідних видань світу, таких як Blick, Jiji Press, RFI, Estado De Minas та Frognews. У них йшлося про те, що Україна наполягає на своєму праві на анексований Росією Крим.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства України, навіть у Бразилії пишуть, що лідери 50 країн світу зібралися на саміті, щоб припинити окупацію півострова.

Як зазначив Кулеба, болгарське видання Frognews вважає, що Росії рано чи пізно доведеться повернути Крим та взяти на себе відповідальність за скоєне.

Нагадаємо, участь у першому саміті Кримської платформи взяли 46 іноземних делегацій.

За даними міністерства закордонних справ України, іноземні ЗМІ активно висвітлювали цю подію.

У свою чергу, спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила, що учасники саміту посягають на територіальну цілісність РФ.