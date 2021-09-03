Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. В связи с этим она написала открытое письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Уполномоченная ВР по правам человека сообщила, что результаты проведенного анализа показали несоответствие положений документа конституционным нормам, кроме того, закон нарушает права и свободы человека.

Среди таких положений: ограничение прав человека по его материальному положению, наделение СНБО и президента несоответствующими Конституции полномочиями, частичное введение цензуры в прессе.

Для недопущения нарушений прав и свобод граждан, омбудсмен предлагает перед принятием законопроекта во втором чтении направить его Венецианской комиссии.

— С целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии этой законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить ее для получения заключения Европейской комиссии За демократию через право (Венецианской комиссии, — Ред.), — говорится в письме.

Денисова отметила, что в случае принятия закона в нынешнем виде она внесет в Конституционный суд представление о несоответствии закона конституционным нормам.

Депутаты приняли законопроект №5599 об олигархах в первом чтении 1 июля. Его поддержали 275 парламентариев.

Согласно положениям документа, решения о внесении лица в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А они, соответственно, будут утверждаться указами президента.

Законопроект также предлагает определение, кого называть олигархом, и процедуру внесения такого лица в специально созданный реестр. Его должны подготовить ко второму чтению. По предложению президента, в случае принятия документа он будет действовать 10 лет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что орган может не внести в список олигархов ни одного человека. Они имеют возможность самостоятельно отказаться от своих активов. По словам Данилова, некоторые из крупных бизнесменов уже отказались от скважин.

Фото: Людмила Денисова