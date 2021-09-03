Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Уповноважена ВР з прав людини повідомила, що результати проведеного аналізу показали невідповідність положень документа конституційним нормам, крім того, закон порушує права та свободи людини.

Серед таких положень: обмеження прав людини щодо її матеріального положення, наділення РНБО та президента невідповідними Конституції повноваженнями, часткове запровадження цензури у пресі.

Для недопущення порушень прав і свобод громадян, омбудсмен пропонує перед ухваленням законопроекту у другому читанні направити його Венеціанській комісії.

– З метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень під час ухвалення цієї законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні направити її для отримання висновку Європейської комісії За демократію через право (Венеціанської комісії, – Ред.), – йдеться у листі.

Денісова зауважила, що у разі ухвалення закону у нинішньому вигляді вона внесе до Конституційного суду подання щодо невідповідності закону конституційним нормам.

Депутати ухвалили законопроект №5599 про олігархів у першому читанні 1 липня. Його підтримали 275 парламентарів – представники франкцій Слуга народу, Відродження і частково депутати від За майбутнє.

На засіданні не були розглянуті альтернативні законодавчі ініціативи, хоча цього вимагає регламент. Представники парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС рекомендували доопрацювати документ. Вони стверджують, що ухвалення закону у чинній редакції суперечитиме дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно з положеннями документа, рішення щодо внесення особи до реєстру олігархів ухвалюватиме Рада національної безпеки та оборони (РНБО). А вони, відповідно, затверджуватимуться указами президента.

Законопроект також пропонує визначення, кого називати олігархом, і процедуру внесення такої особи до спеціально створеного реєстру. Його повинні підготувати до другого читання. За пропозицією президента, у разі ухвалення документа він діятиме 10 років.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що орган може не внести до списку олігархів жодної людини. Вони мають змогу самостійно відмовитися від своїх активів. За словами Данілова, дехто з великих бізнесменів уже відмовився від свердловин.

Фото: Людмила Денісова