В Киеве стартовал форум Ялтинской европейской стратегии — YES Brainstorming

В Киеве стартовал форум Ялтинской европейской стратегии (YES), который проводится в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Он продлится до 11 сентября.

Его главные тема После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию. В этом году мероприятие проходит в новом интерактивном формате.

Он предусматривает как непосредственное участие спикеров в форуме, так и подключение к дискуссии онлайн. Для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция события.

В дискуссии участвуют интеллектуалы и лидеры мнений из сфер политики и бизнеса, эксперты и представители СМИ, общественного сектора.

Основное внимание форума сосредоточено на глобальных рисках — климатических изменениях, пандемии и потенциальных последствиях технических сбоев — вызовах для международного порядка, а также на том, как преодолеть угрозы и использовать доступные человечеству возможности.

10 сентября на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) также выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Ялтинская европейская стратегия (YES) — это ведущая платформа, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте.

В Украине она предоставляет площадку для выступлений власти и оппозиции, объединяет вместе лидеров от политики, бизнеса, представителей СМИ, гражданского общества и экспертного сообщества.