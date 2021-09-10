У Києві стартував форум Ялтинської європейської стратегії – YES Brainstorming

У Києві стартував форум Ялтинської європейської стратегії (YES), який проводять у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Він триватиме до 11 вересня.

Його головні тема Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання. Цьогоріч захід відбувається у новому інтерактивному форматі.

Він передбачає як безпосередню участь спікерів у форумі, так і підключення до дискусії онлайн. Для широкої аудиторії буде доступна пряма трансляція події.

У дискусії беруть участь інтелектуали та лідери думок зі сфер політики й бізнесу, експерти та представники ЗМІ, громадського сектору.

Основна увага форуму зосереджена на глобальних ризиках – кліматичних змінах, пандемії та потенційних наслідках технічних збоїв – викликах для міжнародного порядку, а також на тому, як подолати загрози й використати доступні людству можливості.

10 вересня на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) також виступив президент України Володимир Зеленський.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – це провідна платформа, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті.

В Україні вона надає майданчик для виступів влади та опозиції, об’єднує разом лідерів від політики, бізнесу, представників ЗМІ, громадянського суспільства та експертної громади.