СНБО разработал и запустил систему мониторинга олигархов

Совет национальной безопасности и обороны разработал систему мониторинга деятельности олигархов. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

— В аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационная аналитическая система третьего класса высокого уровня сложности, которая сможет заниматься проверкой тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга, — пояснил он.

По словам Алексея Данилова, эта система имеет три уровня работы и может работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования и документами, имеющими гриф секретно.

Также секретарь СНБО заверил, что таких систем в нашей стране почти не существует.

Так называемый законопроект об олигархах №5599 в июне этого года на рассмотрение Верховной Рады подал президент Владимир Зеленский.

1 июля парламент поддержал документ в первом чтении. Хотя на заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Кроме того, в парламентском Комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

А позже омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. По ее словам, результаты проведенного анализа показали несоответствие положений документа конституционным нормам. Кроме того, закон нарушает права и свободы человека.

Сейчас документ направили на рассмотрение Венецианской комиссии для получения экспертного заключения.