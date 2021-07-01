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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Закон об олигархах прошел первое чтение в Раде

верховна рада

Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый закон об олигархах или О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (№5599).

Его автором является президент Владимир Зеленский. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов.

Согласно законопроекту, олигархом считается человек, который соответствует не менее трем из таких признаков:

  • участвует в политической жизни;
  • может влиять на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем бизнеса, который занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;
  • стоимость его активов превышает один миллион прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2021 году — 2,27 млрд грн).

Также документ предусматривает создание реестра олигархов, куда их будет вносить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Он будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему. В реестре будет зафиксировано само решение СНБО и основания внесения (исключения) того или иного лица (олигарха), ФИО таких лиц, декларации о контактах с олигархами.

Решение об исключении из реестра олигархов также будет принимать СНБО, если лицо прекратит соответствовать трем из четырех признаков олигарха.

Есть в законопроекте и перечень публичных служащих, которых обяжут подавать декларации о контактах с олигархом или его представителем.

Президент Владимир Зеленский отметил, что закон об олигархах имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

Фото: УНИАН

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