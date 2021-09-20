До 100 тыс. за некоторые отставки: Разумков просит проверить слухи о подкупе нардепов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил антикоррупционные органы проверить, действительно ли нардепам предлагают деньги за то, чтобы они поддержали своими голосами некоторые отставки во власти.

По его словам речь идет о сумме 50-100 тыс. за голос. Об этом спикер парламента рассказал во время заседания согласительного совета.

— Мы сегодня слышим много сплетен, информации в СМИ, есть какие-то разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тыс. за голос за некоторые отставки (в какой именно валюте это делают, председатель ВР не уточнил, — Ред.). Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно отрицательно влияет на деятельность и на имидж Верховной Рады, — объяснил он.

Дмитрий Разумков добавил: он почти уверен, что эта информация не соответствует действительности, но все равно просит антикоррупционные органы проверить ее.

Накануне спикер парламента заявил, что кадровые ротации в Кабинете министров могут произойти уже в ближайшее время, в конце сентября — начале октября. По его мнению, в правительстве заменят трех или четырех министров, но кто именно это будет, он не сказал.

Со своей стороны глава фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил возможность отставки Дмитрия Разумкова. Но, по его словам, этот сценарий во фракции пока не обсуждался.

В то же время сам Разумков заявил, что отозвать с должности его может только Верховная Рада Украины. Для этого существует специальная процедура. Но на сегодня она не запущена, никто из народных депутатов не обращался с таким предложением.