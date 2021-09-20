До 100 тис. за деякі відставки: Разумков просить перевірити чутки про підкуп нардепів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив антикорупційні органи перевірити, чи справді нардепам пропонують гроші за те, щоб вони підтримали своїми голосами деякі відставки у владі.

За його словами, йдеться про суму 50-100 тис. за голос. Про це спікер парламенту розповів під час засідання погоджувальної ради.

– Ми сьогодні чуємо багато пліток, інформації у ЗМІ, є якісь розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тис. за голос за деякі відставки (у якій саме валюті це роблять, голова ВР не уточнив, – Ред.). Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, і хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж Верховної Ради, – пояснив він.

Дмитро Разумков додав: він майже переконаний, що ця інформація не відповідає дійсності, але все одно просить антикорупційні органи перевірити її.

Напередодні спікер парламенту заявив, що кадрові ротації в Кабінеті міністрів можуть відбутися вже найближчим часом, наприкінці вересня – на початку жовтня. На його думку, в уряді замінять трьох або чотирьох міністрів, але хто саме це буде, він не сказав.

Зі свого боку глава фракції Слуга народу Давид Арахамія допустив можливість відставки Дмитра Разумкова. Але, за його словами, цей сценарій у фракції поки не обговорювався.

Водночас сам Разумков заявив, що відкликати з посади його може лише Верховна Рада України. Для цього є спеціальна процедура. Але станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з такою пропозицією.