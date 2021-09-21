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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 21 сентября

Верховна Рада

Шестая сессия Верховной Рады IX созыва начнется 21 сентября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Депутаты должны включить в повестку дня:

  • проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год,
  • проект закона О 80-летии трагедии Бабьего Яра,
  • проект закона относительно трансплантации анатомических материалов человеку,
  • проект закона по совершенствованию предоставления публичных (электронных публичных) услуг.

21 сентября народные избранники повторно в первом чтении рассмотрят законопроект о сроках обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина.

На повестке дня сессионного заседания будет ряд вопросов, касающихся рынка труда:

  • об изменениях в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы,
  • об урегулировании некоторых нестандартных форм занятости,
  • об усилении защиты прав работников,
  • о введении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Остановятся депутаты и на изменениях в Закон Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц и вопросе регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Во втором чтении во время пленарного заседания народные избранники проработают изменения в Закон Украины О гуманитарной помощи и О публичных закупках. Последнее будет касаться закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

Читайте
Представление госбюджета и 80-летие Бабьего Яра: повестка дня Рады 21 сентября

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