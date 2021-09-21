Шестая сессия Верховной Рады IX созыва начнется 21 сентября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Депутаты должны включить в повестку дня:

проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год,

проект закона О 80-летии трагедии Бабьего Яра,

проект закона относительно трансплантации анатомических материалов человеку,

проект закона по совершенствованию предоставления публичных (электронных публичных) услуг.

21 сентября народные избранники повторно в первом чтении рассмотрят законопроект о сроках обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина.

На повестке дня сессионного заседания будет ряд вопросов, касающихся рынка труда:

об изменениях в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы,

об урегулировании некоторых нестандартных форм занятости,

об усилении защиты прав работников,

о введении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Остановятся депутаты и на изменениях в Закон Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц и вопросе регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Во втором чтении во время пленарного заседания народные избранники проработают изменения в Закон Украины О гуманитарной помощи и О публичных закупках. Последнее будет касаться закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.