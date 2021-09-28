Диджей Арахамия и партийный Оскар: как будут развлекать Слуг народа в Трускавце

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия раскрыл детали партийного съезда в Трускавце. В частности, анонсировал развлекательную часть, где планируется провести партийный Оскар и концерт.

В эфире телеканала Украина 24 Арахамия сообщил, что депутаты начнут съезжаться в гостиницу в пятницу, 1 октября. В этот же день после обеда они начнут работать.

Фракционное заседание продлится до позднего вечера и продолжиться утром в субботу, 2 октября.

Как добавил глава фракции на другой день к депутатам присоединится президент Владимир Зеленский. Рабочее совещания партии закончится в воскресенье, 3 октября.

По словам Арахамии, Слуга народа пришла к экватору своей каденции, поэтому намеренна поговорить о выполнении предвыборных обещаний.

— Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима, — добавил он.

Касательно развлекательной части в Трускавце, то Арахамия анонсировал некоторые подробности. В частности, вручение необычной награды.

— Мы планируем сделать церемонию награждения. Условно — партийный Оскар за вещи, которые происходили в течение двух лет. С юмором и иронией. Планируем такой ​​гала-ужин, — объяснил он.

Также Арахамия поделился, что он выступит в роли DJ David Braun в конце развлекательного мероприятия.

Отметим, что 9 августа Давид Арахамия стал DJ во время съезда молодежного крыла партии — Зе!Молодежка.

На съезд партии Слуга народа в Трускавце соберутся около 300 человек. Ключевые вопросы планируют рассмотреть во второй половине дня пятницы, а также днем ​​в субботу.

Как рассказывал глава партии Александр Корниенко, в выездном заседании фракции должны принять участие президент, представители Офиса президента, и Кабинет министров в полном составе.

Также будут приглашены представители силовых ведомств, председатель СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Участники мероприятия планируют обсудить стратегии работы на следующий год, достижения за прошедшие два года и план законопроектных работ.

По данным СМИ, участников совещания поселят в отелях Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa и Лесная песня.