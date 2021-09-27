З’їзд Слуги народу в Трускавці за участю Зеленського: в яких умовах житимуть нардепи

Учасники великого з’їзду партії Слуга народу, котрий має відбутися 1-3 жовтня в Трускавці (Львівська область), поселяться там у кількох готелях.

За даними ЗМІ, йдеться про готелі Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa та Лісова пісня.

Трансфер нардепів від Слуги народу буде організовуватися в готель Rixos. За даними журналістів, мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна вартість складає 8800 грн. Є і преміум-номери, за які доведеться заплатити 19 тис. грн.

Згідно з даними на офіційному сайті готелю Rixos, найдешевший двомісний номер обійдеться у 2 420 грн. Якщо ж бронювання номеру здійснюється із врахуванням сніданку або з повним пансіоном – буде ще дорожче.

У вартість входить користування басейном, відвідування СПА-центру, користування бюветом мінеральних вод, дитяча кімната тощо.

Вартість найдорожчого номера в Rixos становить 19 600 грн. Це великі апартаменти на 150 кв. м, розраховані на чотирьох гостей, із зоною відпочинку з диваном та каміном, а також кухнею.

Передбачені і додаткові послуги, які не включені у вартість номера: екскурсії, доставка квітів, оренда автомобілів, стоянка вертольоту, послуги няні тощо.

Вартість номерів у готелі Mirotel Resort & Spa стартує від 2 920 грн. Президентський люкс обійдеться в 19 500 грн.

У цьому п’ятизірковому готельно-рекреаційному комплексі є ресторани, бари, дитячі ігрові кімнати, конференц-зал, банкетний зал, а також власний бювет.

Вартість номерів у курортному готелі Лісова пісня починається від 1080 грн. На території готелю є медичний центр, ресторан, басейни, сауни тощо.

Раніше голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко запевняв, що нардепи орендуватимуть номери за власний рахунок, а не державний кошт. Дехто із народних обранців планували поїхати в Трускавець разом із сім’ями.

За даними ЗМІ, сам з’їзд проходитиме в конференц-залі Сенатор у готелі Rixos Prykarpattya.

Захід триватиме кілька днів цього тижня – у п’ятницю-неділю (тобто 1-3 жовтня). Ключові питання планують розглянути в другій половині дня п’ятниці, а також вдень у суботу, 2 жовтня. Увечері 2 жовтня може відбутися концерт.

Як розповідав Олександр Корнієнко, у виїздному засіданні фракції мають взяти участь президент Володимир Зеленський, представники Офісу президента, і Кабінет міністрів у повному складі.

Також будуть запрошені представники силових відомств, голова Служби безпеки Іван Баканов та генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Засідання буде присвячено обговоренню стратегії роботи на наступний рік, досягнень за минулі два роки та плану щодо законопроектних робіт.

На захід запросять і журналістів: планується сформувати своєрідний прес-пул.

Це вже не вперше представники Слуги народу зберуться у Трускавці. Так, влітку 2019 року там проходило навчання у так званій школі для майбутніх народних депутатів від цієї партії.

Майбутніх народних обранців в інтенсивному режимі навчали основам макроекономіки, бюджетного процесу, законотворчої діяльності, роботі в комітетах та іншому.

Згодом у Слузі народу навіть анонсували відкриття Офісу навчання і розвитку партії в Трускавці.

Джерело: Pavlovsky News, Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa, Лісова пісня

Фото: Rixos Prykarpattya