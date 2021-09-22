Партія Слуга народу планує велике засідання в Трускавці за участю президента України Володимира Зеленського та членів уряду.

Про це розповів сьогодні журналістам у кулуарах Верховної Ради голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, засідання триватиме кілька днів наступного тижня – у п’ятницю-неділю (тобто 1-3 жовтня). Ключові питання планують розглянути в другій половині дня п’ятниці, а також вдень у суботу, 2 жовтня.

– Це буде п’ятниця, субота і неділя, наступні вихідні. Основні події будуть у п’ятницю в другій половині дня, в суботу повний день ми працюватимемо. І, я думаю, частину неділі – підіб’ємо підсумки, – зазначив Корнієнко.

Він поінформував, що в цьому великому засіданні фракції мають взяти участь президент Володимир Зеленський, представники Офісу президента, Кабінет міністрів у повному складі.

Також будуть запрошені представники силових відомств, голова Служби безпеки Іван Баканов та генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Можуть запросити і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (це залежатиме від стану його здоров’я, оскільки він хворіє на коронавірус).

За словами Корнієнка, засідання є спільною ідеєю президента і Слуги народу, яка вже досить довго обговорювалася.

Нардеп також поінформував, що велике виїзне засідання фракції буде присвячено обговоренню стратегії роботи на наступний рік, досягнень за минулі два роки та плану щодо законопроектних робіт.

– Будемо підбивати підсумки того, що ми встигли зробити за половину терміну Володимира Зеленського і майже половину нашого терміну. І намітимо, що далі робимо, по яким реформам далі прискорюємося, по яким ще спілкуємось з людьми, на що робимо акцент. Як інтегруються у нашу стратегічну програму такі речі, як програма дій уряду… Можливо, ми працюватимемо частину часу секторально – за напрямками безпека, економіка, міжнародний напрямок, – заявив Корнієнко.

Він уточнив, що частина часу буде відведена власне великому пленарному засіданню за участю Кабміну, фракції та президента.

На захід запросять і журналістів: планується сформувати своєрідний прес-пул.

Відповідаючи на запитання, чому для засідання було обрано місто Трускавець (Львівська область), Корнієнко повідомив, що в Україні мало схожих туристичних потужностей, де могла б розташуватися велика кількість людей.

– У нас, на жаль, в Україні не так багато таких туристичних потужностей… Тут іде мова про те, щоб дійсно компактно розселити велику кількість людей – близько 300, – заявив нардеп.

За його словами, депутати селитимуться в готелі в Трускавці за власний рахунок, а дехто планує поїхати з родинами.

Це вже не вперше представники Слуги народу зберуться у Трускавці. Так, влітку 2019 року там проходило навчання в так званій школі для майбутніх народних депутатів від цієї партії.

Майбутніх народних обранців в інтенсивному режимі навчали основам макроекономіки, бюджетного процесу, законотворчої діяльності, роботі в комітетах та іншому.

Згодом у Слузі народу навіть анонсували відкриття Офісу навчання і розвитку партії в Трускавці.

Джерело: Слуга народу

Фото: Слуга народу