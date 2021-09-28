Німецька та французька сторона підтвердили готовність до зустрічі в Нормандському форматі. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

– Саміт залежить від згоди усіх чотирьох лідерів Нормандського формату. Ми розуміємо, що є готовність до зустрічі партнерів. Лідери німецької та французької сторони готові до прямих двосторонніх перемовин з очільником Кремля для того, щоб запросити його на саміт до Берліну, – зауважив Олексій Резніков.

За словами віце-прем’єр-міністра, українська сторона обговорила не лише формат зустрічі в Берліні за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель, а й у Парижі за участі нового канцлера Німеччини.

– Після того, як Ангела Меркель “віддасть німецьку булаву” новому канцлеру, залишиться лише один лідер Нормандського формату, який пам’ятає, про що йшлося під час очних зустрічей у 2014-2015 році, – сказав віце-прем’єр.

Олексій Резніков нагадав, що Нормандський формат зародився саме завдяки стосункам Ангели Меркель та Володимира Путіна.

Обговорила українська сторона і порядок денний майбутньої зустрічі в Нормандському форматі. Йтиметься, зокрема, про невиконання з боку Росії та представників окупаційного режиму домовленостей, досягнутих під час саміту в Парижі.