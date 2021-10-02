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Дмитро Кудрявцев |

Депутаты Слуги народа собрали больше 150 подписей за отставку Разумкова

Верховная Рада/Разумков

Народные депутаты фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины собрали необходимое количество подписей для запуска процедуры отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

— По состоянию на 17.30 субботы, 2 октября, под коллективной инициативой об отзыве главы Верховной Рады собрано больше 150 подписей народных депутатов, — сообщила Палийчук.

Напомним, в четверг, 30 сентября, председатель фракции Слуги народа Давид Арахамия обратился к главе ВР с просьбой выдать подписные листы для инициирования голосования об отзыве Разумкова с поста спикера парламента.

Об этом сам Разумков рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также обнародовал соответствующее заявление Арахамии и пожелал своим однопартийцам продуктивной работе на съезде Слуги народа в Трускавце.

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Фото: Dreamstime

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