Депутаты Слуги народа собрали больше 150 подписей за отставку Разумкова

Народные депутаты фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины собрали необходимое количество подписей для запуска процедуры отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

— По состоянию на 17.30 субботы, 2 октября, под коллективной инициативой об отзыве главы Верховной Рады собрано больше 150 подписей народных депутатов, — сообщила Палийчук.

Напомним, в четверг, 30 сентября, председатель фракции Слуги народа Давид Арахамия обратился к главе ВР с просьбой выдать подписные листы для инициирования голосования об отзыве Разумкова с поста спикера парламента.

Об этом сам Разумков рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также обнародовал соответствующее заявление Арахамии и пожелал своим однопартийцам продуктивной работе на съезде Слуги народа в Трускавце.