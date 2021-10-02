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Анастасія Рогожінська |

Разумков пригласил нардепов Слуги народа обсудить его “неудовлетворительную” работу в ВР

Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пригласил народных депутатов фракции Слуга народа на встречу 4 октября. Он предлагает обсудить свою работу в парламенте.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя парламента — Ольга Туний.

Также Туний опубликовала письмо-обращение Разумкова к главе фракции Слуга народа Давида Арахамии и ее членов.

Разумков пригласил нардепов Слуги народа на встречу — причина

Таким образом спикер ВР приглашает народных избранников в связи с поступлением письма за подписью Арахамии о выдаче подписных листов под предложением о его отзыве из-за неудовлетворительной работы за два года на должности председателя парламента.

Он предлагает встретиться в понедельник, 4 октября, в 18.00 по киевскому времени. Такое совещание планируется провести в конференц-зале здания Верховной Рады.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы Разумкова от имени фракции прислал ее председатель — Давид Арахамия.

Позже Арахамия подал лично от себя второе обращение об увольнении Разумкова.

По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать минимум 150 подписей нардепов. Но для отстранения его от должности нужно 226 голосов.

В то же время председатель Верховной Рады возмутился, что вопрос о его отставке обсуждали “за его спиной”. Между тем он заявил, что сразу расписал документ на Аппарат ВР.

Вопрос отставки Разумкова могут рассмотреть в Трускавце, где с 1 по 3 октября проходит партийный съезд Слуги народа. Отметим, что самого спикера ВР не пригласили на соответствующее мероприятие.

Джерело: Ольга Туний

Фото: УНИАН

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