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Факты / Украина / Политика
Юлія Соколова |

Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Разумкова

дмитро разумков

Фракция Слуга народа инициировала сбор подписей в Верховной Раде за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Как сообщил в Facebook сам Разумков, предложение подал глава фракции Давид Арахамия.

– Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины, — отметил Разумков.

Он заверил, что не намерен затягивать с этим процессом и уже сегодня предоставит подписные листы (для сбора подписей нардепов).

Отставка Разумкова: Слуга народа инициировала сбор подписей нардепов

Спикер ВР также обнародовал обращение Слуги народа, подписанное Арахамией.

Этот документ содержит просьбу о предоставлении подписных листов для сбора подписей народных избранников об отзыве Разумкова с должности спикера.

Согласно части второй ст. 76 закона О Регламенте Верховной Рады Украины, инициировать отзыв спикера ВР с должности могут не менее одной трети народных депутатов от конституционного состава парламента (то есть нужно собрать подписи 150 нардепов).

звернення про відставку Разумкова

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Фото: УНИАН

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