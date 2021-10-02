Задержанному третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили будут предоставлять необходимую поддержку, так как он гражданин Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Саакашвили — наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку, — отметил Кулеба.

Как добавил глава МИД, 2 октября представитель посольства Грузии должен прибыть в ведомство по вызову.

— С дипломатом все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду, — отметил Кулеба.

Задержание Саакашвили

Утром 1 октября стало известно, что Саакашвили прибыл в Грузию восемь лет спустя. В соцсетях он выложил видео, в котором заявил, что находится в Батуми.

Однако уже вечером того же дня премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержали в Тбилиси и поместили в пенитенциарное заведение.

Кроме того, грузинское МВД возбудило производство против Саакашвили за незаконное пересечение границы. Ему грозит до пяти лет за решеткой.

Ранее третий президент Грузии сообщал о намерении прибыть на родину в день местных выборов. По его словам, в этот день решается судьба его страны, и он не может быть в стороне.

В 2015 году Грузия лишила гражданства Саакашвили. Тогда он стал гражданином Украины и сейчас является председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Отметим, сегодня в Грузии проходят выборы в органы местной власти. Эти выборы рассматривают как референдум о доверии к партии Грузинская мечта.

В то же время аналитики считают, что это голосование можеть стать поводом для протестов в стране.

Источник: Дом