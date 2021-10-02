Затриманому третьому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі надаватимуть необхідну підтримку, так як він громадянин України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Саакашвілі – наш громадянин. Ми надаватимемо йому відповідну підтримку, – зауважив Кулеба.

Як додав очільник МЗС, 2 жовтня представник посольства Грузії повинен прибути до відомства за викликом.

– Із дипломатом все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє в біду, – наголосив Кулеба.

Затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії вісім років потому. У соцмережах він виклав відео, в якому заявив, що перебуває у Батумі.

Однак вже увечері того ж дня прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримали в Тбілісі та помістили у пенітенціарний заклад.

Окрім того, грузинське МВС порушило провадження проти Саакашвілі за незаконний перетин кордону. Йому загрожує до п’яти років за ґратами.

Раніше третій президент Грузії повідомляв про намір прибути на батьківщину у день місцевих виборів. За його словами, у цей день вирішується доля його країни, і він не може спостерігати осторонь.

У 2015 році Грузія позбавила громадянства Саакашвілі. Тоді він став громадянином України та наразі є головою виконавчого комітету Національної ради реформ України.

Відзначимо, сьогодні у Грузії проходять вибори до органів місцевої влади. Ці вибори розглядають як референдум про довіру до партії Грузинська мрія.

Водночас аналітики вважають, що це голосування може стати приводом для протестів у країні.

Джерело: Дом