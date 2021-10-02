У суботу, 2 жовтня, у Грузії розпочалися місцеві вибори, що проходять на тлі політичної нестабільності. Напередодні у країні затримали третього президента Міхеіла Саакашвілі, який закликає своїх прихильників підтримати грузинську опозицію.

Як пише портал Новости-Грузия, голосування розпочалося о 08.00 за місцевим часом і триватиме до 20.00. Ці вибори розглядають як референдум про довіру до правлячої партії – Грузинська мрія.

Голосування, зокрема за мера Тбілісі, проходять на тлі політичної кризи, яка розпочалася у країні після парламентських виборів у 2020 році. Тоді ж опозиція заявляла, що вони були сфальсифіковані.

Так, головна опозиційна партія Єдиний національний рух не визнала результати голосування, згідно з якими Грузинська мрія набрала 48% підтримки.

Прихильники опозиції вимагали провести нове голосування і відправити у відставку главу Центрального виборчого комітету – Тамару Жванію.

Розв’язати політкризу у Грузії намагалися і представники Євросоюзу. За посередництва глави Євроради Шарля Мішеля правляча та опозиційна партія досягли певного компромісу.

Таким чином було підписано угоду, згідно з якою опозиція мала повернутися до парламенту, а партія влади зобов’язалася провести дострокові парламентські вибори, якщо не отримає щонайменше 43% голосів на місцевих.

Однак вже влітку Грузинська мрія вийшла з угоди, та опозиція переконана, що це не скасовує домовленості про 43%.

Між тим світові аналітики вважають, що місцеві вибори можуть стати приводом для протестів, якщо Грузинська мрія набере менше голосів та відмовиться від проведення виборів до парламенту.

За що затримали Саакашвілі у Грузії

1 жовтня Міхеіла Саакашвілі затримали на території Грузії. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років. Саакашвілі закликав своїх прихильників 2 жовтня прийти на вибори, щоб врятувати Грузію.

Водночас МВС порушило провадження проти Саакашвілі за незаконний перетин кордону. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Востаннє він перебував у цій країні у 2013 році після поразки на виборах. Після того, як Саакашвілі покинув Грузію, прокуратура порушила низку кримінальних справ проти нього, за які політика заочно засудили.

Уже у 2015 році влада Грузії позбавила громадянства Саакашвілі. Таким чином він став громадянином України.

Відзначимо, що Саакашвілі є головою виконавчого комітету Національної ради реформ України.

Джерело: Новости-Грузия