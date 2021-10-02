Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає несправедливим той факт, що його не позвали на виїзне засідання фракції Слуга народу.

Захід проходить 1-2 жовтня у Трускавці за участі президента Володимира Зеленського.

В ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера Разумков заявив, що він не поїхав на зібрання, бо цього не захотіли функціонери партії.

– Деякі мої колеги-функціонери вирішили, що мені там не треба бути. Я думаю, що це несправедливо і неправильно. Багатьох з них не було, коли цей процес починався.

Голова Верховної Ради обурився, що питання щодо його відставки обговорювали “за його спиною”.

– Думаю, що коли розглядається питання відставки спікера, мабуть, варто було б його послухати…Коли це відбувається за моєю спиною, це виглядає, м’яко кажучи, непорядно.

Дмитро Разумков наголосив, що готовий до дискусій з колегами і може відповісти за кожну свою дію за роки роботи.

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи Разумкову від імені фракції надіслав її голова Давид Арахамія. Але після цього надійшло друге звернення особисто від Арахамії.

Відповідно до регламенту ВР, для відставки спікера потрібні голоси щонайменше 150 нардепів. Питання відставки Разумкова можуть розглянути у Трускавці. Про це журналістам повідомляла депутат Ірина Верещук.