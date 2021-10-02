Разумков запросив нардепів Слуги народу на зустріч – причина

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запросив народних депутатів фракції Слуга народу на зустріч 4 жовтня. Він пропонує обговорити свою роботу у парламенті.

Про це повідомила прес-секретар голови парламенту – Ольга Туній.

Також Туній опублікувала лист-звернення Разумкова до голову фракції Слуга народу Давида Арахамії та її членів.

Таким чином спікер ВР запрошує народних обранців у зв’язку з надходженням листа за підписом Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про його відкликання через незадовільну роботу за два роки на посаді голови парламенту.

Він пропонує зустрітися у понеділок, 4 жовтня, о 18.00 за київським часом. Таку нараду планують провести у конференц-залі будівлі Верховної Ради.

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи Разумкову від імені фракції надіслав її голова – Давид Арахамія.

Пізніше Арахамія подав особисто від себе друге звернення щодо звільнення Разумкова.

За регламентом Верховної Ради, щоб відкликати спікера, потрібно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів. Але для відсторонення його від посади потрібно 226 голосів.

Водночас голова Верховної Ради обурився, що питання щодо його відставки обговорювали “за його спиною”. Між тим він заявив, що одразу розписав документ на Апарат ВР.

Питання відставки Разумкова можуть розглянути у Трускавці, де з 1 до 3 жовтня проходить партійний з’їзд Слуги народу. Відзначимо, що самого спікера ВР не запросили на відповідний захід.

Джерело: Ольга Туній