Відставка Разумкова: Слуга народу ініціювала збір підписів нардепів

Фракція Слуга народу ініціювала збір підписів у Верховній Раді за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Як поінформував у Facebook сам Разумков, пропозицію подав голова фракції Давид Арахамія.

– Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України, – зазначив Разумков.

Він запевнив, що не має наміру зволікати з цим процесом та вже сьогодні надасть підписні листи (для збору підписів нардепів).

Спікер ВР також оприлюднив саме звернення Слуги народу за підписом Арахамії.

Цей документ містить прохання про надання підписних листів для збору підписів народних обранців про відкликання Разумкова з посади спікера.

Згідно із частиною другою ст. 76 закону Про Регламент Верховної Ради України, ініціювати відкликання спікера ВР з посади можуть не менш як одна третина народних депутатів від конституційного складу парламенту (тобто потрібно зібрати підписи 150 нардепів).

Чутки про можливу відставку Дмитра Разумкова розповсюджуються вже не один тиждень.

Так, ще в середині вересня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної Ради. Тоді Арахамія зазначав, що цей сценарій у фракції поки не обговорювали.

Згодом Дмитро Разумков попросив антикорупційні органи перевірити, чи справді народним обранцям пропонують гроші за те, щоб вони підтримали деякі відставки у владі. За твердженням Разумкова, йшлося про суму “50-100 тис. за голос”. Ця заява, зокрема, прозвучала і на фоні чуток про можливі кадрові ротації в Кабінеті міністрів.

І лише нещодавно в одному з інтерв’ю Разумков, коментуючи кулуарні розмови про ймовірність своєї відставки, повідомляв, що нардепи поки не збирали підписи.