Президент Владимир Зеленский заверил, что не намерен менять Конституцию Украины для изменения формы правления в нашей стране на президентскую республику.

Об этом он заявил на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце.

У главы государства спросили, обсуждалась ли на Банковой идея внесения изменений в Конституцию Украины и превращения нашей страны в президентскую республику с должностью вице-президента.

– Президентскую республику я не собираюсь делать, — подчеркнул в ответ Зеленский.

Он также опроверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в Офисе президента, а все управленческие и кадровые решения принимаются именно в ОПУ.

– Относительно должностей: честно говоря, я не знаю, что в министерствах – какие люди, их заместители. Когда у нас возникают какие-то проблемы – я как президент действительно обращаюсь к премьер-министру и соответствующему министру и говорю: пожалуйста, приходите с заместителями. Это правда. Я практикую такое, потому что не люблю по поводу одной и той же темы встречаться четыре раза, — заявил глава государства.

Зеленский заверил, что присоединяется к решению определенных проблем, когда они становятся масштабными или опасными (например, когда речь идет о ситуации в энергетике, отопительном сезоне, цене на газ и т.д.).

Кроме того, Зеленский опроверг утверждение, что в случае избрания нынешнего первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука спикером руководство ВР может стать полностью подконтрольным главе государства.

– Можете успокоиться – этого не будет… По поводу концентрации власти: мне не нужна никакая власть. Я пришел что-то изменить, что-то пообещал. Если на этом пути есть те или иные препятствия, давайте прокладывать другой путь или отдайте “руль” другому “водителю” этого процесса. И пусть тот человек, как было до этого, президент, спикер и премьер работают с трех разных команд. Пусть не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами. Давайте так попробуем, — заявил президент.

Стоит отметить, что Украина сейчас является парламентско-президентской республикой (а до 2014 года была президентско-парламентской).

Согласно статье 5 Конституции, Украина является республикой, а носителем суверенитета и единственным источником власти в нашей стране является народ. Он осуществляет власть непосредственно через органы государственной власти и органы местного самоуправления.