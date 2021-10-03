Президент Володимир Зеленський запевнив, що не має наміру змінювати Конституцію України для зміни форми правління в нашій державі на президентську республіку.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці.

У глави держави запитали, чи обговорювалася на Банковій ідея внесення змін до Конституції України та перетворення нашої країни на президентську республіку з посадою віце-президента.

– Президентську республіку я не збираюся робити, – наголосив у відповідь Зеленський.

Він також спростував тезу про те, що влада в Україні концентрується в Офісі президента, а всі управлінські та кадрові рішення ухвалюються саме в ОПУ.

– Щодо посад: чесно кажучи, я не знаю, що в міністерствах – які люди, які заступники. Коли в нас виникають якісь проблеми – я як президент дійсно звертаюся до прем’єр-міністра та відповідного міністра і кажу: будь ласка, приходьте із заступниками. Це правда. Я практикую таке, тому що не люблю з приводу однієї і тієї ж теми зустрічатися чотири рази, – заявив глава держави.

Зеленський запевнив, що долучається до вирішення певних проблем, коли вони стають масштабними чи небезпечними (наприклад, коли йдеться про ситуацію в енергетиці, опалювальний сезон, ціни на газ тощо).

Крім того, Зеленський спростував твердження, що в разі обрання нинішнього першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука спікером керівництво ВР може стати повністю підконтрольним главі держави.

– Можете заспокоїтися – цього не буде… Щодо концентрації влади: мені не потрібна ніяка влада. Я прийшов щось змінити, щось пообіцяв. Якщо на цьому шляху є ті чи інші перешкоди, давайте прокладати інший шлях або віддайте “кермо” іншому “водієві” цього процесу. І нехай та людина, як було до цього, президент, спікер і прем’єр працюють із трьох різних команд. Нехай не буде ніякої концентрації зовсім, нехай всі рішення ухвалюються роками. Давайте так спробуємо, – заявив президент.