Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказал мнение, что нардепам от фракции Слуга народа поставлена задача собрать голоса за его отставку.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам после заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По словам Разумкова, он сегодня утром получил письмо от фракции Слуга народа, которым была инициирована процедура его отзыва с должности. Письмо было подано от имени главы фракции Давида Арахамия.

Разумков также высказал мнение, что настоящим инициатором его отставки является не Арахамия. –

– У меня действительно нет конфликта (с фракцией Слуга народа — Ред.). Если его хотят создать, это другой вопрос… Думаю, что просто была задача, Давид Георгиевич ее выполнил. Не знаю от кого. Я думаю, что это какое-то коллективное решение. Я не исключаю, что коллеги также приобщены к этому процессу, — подчеркнул Разумков.

Он уточнил, что главу ВР могут отозвать с должности, если он неудовлетворительно выполняет свои функции. По мнению Разумкова, к нему такие претензии вряд ли могут выдвигаться.

– Я надеюсь, что эти два года выполнял свою работу достаточно хорошо. Я шел по закону, придерживался регламента, пытался создать баланс в стенах Верховной Рады… Политические претензии – будем отдельно обсуждать, — заявил политик.

Разумков добавил, что готов отстаивать свою позицию на заседании фракции Слуга народа, если его пригласят.

– Я послушаю об ошибках в своей работе: думаю, что это будет скоро, когда фракция пригласит. Поговорим, чем недовольна фракция, потому что Давид Георгиевич обратился именно от фракции, — рассказал спикер ВР.

Разумков подчеркнул, что в любом случае уходить из политики не собирается, однако вернется ли в ряды Слуги народа – прямо не ответил.

– Давайте я посмотрю, как фракция проголосует, потому что желание Давида Георгиевича – это одно, а позиция фракции – это другое. Тогда будем говорить, — отметил политик.

Спикер ВР добавил, что на большое собрание фракции в Трускавец он не приглашен, а потому туда не поедет.

Разумков также уточнил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопрос о своей отставке.

Читайте Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Разумкова

Слухи о возможной отставке Дмитрия Разумкова распространяются уже не одну неделю.

Так, еще в середине сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной Рады. Тогда Арахамия отмечал, что этот сценарий во фракции пока не обсуждали.

Впоследствии Дмитрий Разумков попросил антикоррупционные органы проверить, действительно ли народным избранникам предлагают деньги за то, чтобы они поддержали некоторые отставки во власти. По утверждению Разумкова, речь шла о сумме “50-100 тыс. за голос”. Это заявление, в частности, прозвучало и на фоне слухов о возможных кадровых ротациях в Кабинете министров.

И лишь недавно в одном из интервью Разумков, комментируя кулуарные разговоры о вероятности своей отставки, сообщал, что нардепы пока не собирали подписи.

Фото: Верховная Рада