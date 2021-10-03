Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія зіграв музичний сет на закритті Великої фракції у Трускавці.

Відео з вечірки опублікувала речниця Слуги народу Юлія Палійчук на своєму Telegram-каналі. За її словами, сет від Dj David Braun (він же Арахамія) закрив Велику фракцію.

Під час заходу провели благодійний аукціон, на якому продали чотири худі DJ David Braun. Гроші спрямують на потреби важкохворих дітей. Одяг придбали четверо народних депутатів від політичної партії Слуга народу.

Під час виїзного засідання Слуги народу в Трускавці, парламентарі та народні депутати обговорювали стратегію роботи на наступний рік, досягнення за минулі роки та плани щодо запровадження змін до українського законодавства.

Напередодні Давид Арахамія звернувся до голови Верховної Ради з проханням ініціювати голосування про відкликання Дмитра Разумкова з посту спікера ВР.

За даними ЗМІ, вже зібрали понад 150 підписів. Речниця Слуги народу Юлія Палійчук заявила, що процедуру відкликання планують розпочати у понеділок, 4 жовтня.