Президент Володимир Зеленський заявив, що третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі – громадян України, тож влада працюватиме над поверненням політика.

Про це Зеленський заявив на брифінгу за результатами виїзного засідання фракції Слуга народу у Трускавці у неділю, 3 жовтня.

– Саакашвілі – громадянин України. Я постійно займаюся поверненням громадян України, ми всі будемо над цим працювати, – заявив український президент.

Президент зазначив, що не знав про намір Саакашвілі повернутися на батьківщину. За словами Зеленського, він не знає причин такого вчинку.

На початку жовтня стало відомо про затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії напередодні виборів на території країни. Політик повернувся на батьківщину вперше за майже вісім років.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі надаватимуть необхідну підтримку, оскільки він громадянин України. За його словами, Україна захищає кожного громадянина нашої держави.