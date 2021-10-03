Зеленский о Разумкове: Он не является членом команды и решил идти своим путем

Президент Владимир Зеленский считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже перестал быть членом команды партии Слуга народа и ведет свою собственную политическую жизнь.

Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце.

По его словам, это внутренняя ситуация партии и фракции Слуга народа. Зеленский напомнил, что Разумков был делегирован на должность спикера именно партией Слуга народа.

Вместе с тем президент подчеркнул, что на сегодняшний день Разумков не является членом команды слуг народа.

– Потому что Дмитрий Разумков как партиец Слуги народа, как член этой фракции, команды был делегирован партией на пост спикера… Партия имеет миллион вопросов к главе Верховной Рады, как к человеку, который был делегирован этой командой. Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто, — отметил Зеленский.

По мнению главы государства, Разумков решил идти собственным политическим путем и сторонится членов партии монобольшинства.

– Он видит свою личную политическую жизнь, это его выбор. Рабства нет. Но нужно решить: если ты решил идти своим путем, это твой выбор, это нормально. Но ты должен понимать, что ты один на этом пути. Потому что партия идет так, как должна. И если ты не поддерживаешь санкции против, например, Медведчука и т.п., и таких примеров много… Ты этого не делаешь, ты делаешь свой путь. Так жеЮ как и закон об олигархах. Сама партия не может себе позволить такой закон не подписывать, не поддерживать или не голосовать, — заявил Зеленский.