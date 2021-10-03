Зеленський про Разумкова: Він не є членом команди і вирішив іти власним шляхом

Президент Володимир Зеленський вважає, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков уже перестав бути членом команди партії Слуга народу і веде своє власне політичне життя.

Про це глава держави поінформував на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці.

За його словами, це внутрішня ситуація партії та фракції Слуга народу. Зеленський нагадав, що Разумков був делегований на посаду спікера саме партією Слуга народу.

Водночас президент наголосив, що станом на сьогодні Разумков не є членом команди слуг народу.

– Тому що Дмитро Разумков як партієць Слуги народу, як член цієї фракції, команди був делегований партією на посаду спікера… Партія має мільйон питань до голови Верховної Ради, як до людини, яка була делегована цією командою. Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито, – зазначив Зеленський.

На думку глави держави, Разумков вирішив йти власним політичним шляхом і сторониться членів партії монобільшості.

– Він бачить своє особисте політичне життя, це його вибір. Рабства немає. Але потрібно вирішити: якщо ти вирішив іти своїм шляхом, це твій вибір, це нормально. Але ти повинен розуміти, що ти наодинці на цьому шляху. Тому що партія йде так, як повинна. І якщо ти не підтримуєш санкції проти, наприклад, Медведчука тощо, і таких прикладів багато… Ти це не робиш, ти робиш свій шлях. Так само як і закон про олігархів. Сама партія не може собі дозволити такий закон не підписувати, не підтримувати чи не голосувати, – заявив Зеленський.

Президент дорікнув Разумкову, що той виніс цю ситуацію в публічну площину, хоча повинен був перш за все говорити з партією.

– Мені здається, що він мені щось говорить з екранів телебачення. Я не розумію, чому не можна мені подзвонити, щось сказати, бо в нас були достатньо відкриті стосунки. Я так розумію, що це вже самостійні політичні кроки, – додав Зеленський.

На запитання, чи може замінити Разумкова на посаді спікера парламенту нинішній перший віце-спікер Руслан Стефанчук, глава держави повідомив, що кандидатура обговорюватиметься на засіданні фракції.

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи Разумкову від імені фракції надіслав її голова – Давид Арахамія.

Пізніше Арахамія подав особисто від себе друге звернення щодо звільнення Разумкова.

За регламентом Верховної Ради, щоб відкликати спікера, потрібно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів. Але для відсторонення його від посади потрібно 226 голосів.

Водночас голова Верховної Ради обурився, що питання щодо його відставки обговорювали “за його спиною”. Між тим він заявив, що одразу розписав документ на Апарат ВР.

2 жовтня стало відомо, що депутати Слуги народу зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова.