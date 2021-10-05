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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

СНБО запустил сайт с санкционными списками

рнбо

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт, на котором будут публиковаться санкционные списки.

На сегодняшний день в нем содержится информация по поводу нескольких тысяч лиц.

В частности, на портале есть около 4 тыс. записей о физических лицах, и около 2 тыс. – о юридических, против которых введены санкции.

На сайте можно найти фигурантов по фамилии, имени и отчеству. Также там указаны номер и дата указа президента, дата рождения человека, его гражданство, срок действия санкций. Помимо прочего, там прописан род деятельности и место проживания.

РНБО сайт

Относительно юрлиц там прописаны названия компаний, налоговый номер, тип и срок действия санкций, а также юридический адрес.

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Источник: sanctions-t.rnbo.gov.ua

Фото: Офис президента

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