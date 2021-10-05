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Дмитро Кудрявцев |

РНБО запустила сайт із санкційними списками

рнбо

Рада національної безпеки та оборони України створила сайт, на якому будуть публікуватися санкційні списки.

На сьогодні в ньому міститься інформація щодо кількох тисяч осіб.

Зокрема, на порталі є близько 4 тис. записів про фізичних осіб, та близько 2 тис. – про юридичних, проти яких введено санкції.

На сайті можна знайти фігурантів за прізвищем, ім’ям та по батькові. Також там вказано номер та дату указу президента, дату народження особи, її громадянство, термін дії санкцій. Крім того, там прописано рід діяльності та місце проживання.

РНБО сайт

https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/

Щодо юросіб там прописано назви компаній, податковий номер, тип та термін дії санкцій, а також юридичну адресу.

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Джерело: sanctions-t.rnbo.gov.ua

Фото: Офіс президента

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