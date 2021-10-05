Під час чергового засідання 5 жовтня Верховна Рада не змогла ухвалити жодного закону. Всю увагу нардепи присвятили процедурі відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Спочатку його відсторонили від головування у парламенті на два дні, а потім визначилися і з датою, коли голосуватимуть за його відставку з посади. Як це відбувалося – читайте у матеріалі.

З чого усе почалося

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів у Верховній Раді за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Її голова Давид Арахамія звернувся з проханням надати йому підписні листи для збору підписів народних депутатів щодо відкликання Разумкова з посади.

Того ж дня апарат Верховної Ради виконав доручення і підготував необхідні документи.

1 жовтня народні депутати від фракції Слуга народу розпочали виїзне засідання політсили у Трускавці, на якому був присутній і президент Володимир Зеленський. А от Дмитра Разумкова туди не запросили, попри те, що він був першим номером у списку партії.

Зважаючи на таку ситуацію, голова Верховної Ради сам запросив народних депутатів фракції Слуга народу на зустріч 4 жовтня і запропонував обговорити свою роботу у парламенті. Але депутати відмовилися від цієї пропозиції.

2 жовтня прес-секретар фракції Слуга народу Юлія Палійчук повідомила, що народні депутати зібрали необхідну кількість підписів для запуску процедури відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Причини відставки

На з’їзді у Трускавці президент Володимир Зеленський повідомив, що Дмитро Разумков повинен залишити свій пост, оскільки він не підтримує політику партії Слуга народу щодо боротьби проти олігархів.

На його думку, якщо погляди Разумкова не збігаються з понад 200 депутатами від Слуги народу – це нормально, проте у такому разі йому необхідно шукати собі іншу команду.

Крім того, за словами президента, парламент сьогодні не виконує поставлені перед ним завдання.

Також Володимир Зеленський зауважив, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков уже перестав бути членом команди партії Слуга народу і веде своє власне політичне життя.

Запуск процедури відкликання

4 жовтня у Раді запустили процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера. Це сталося після того, як голова Верховної Ради отримав лист від голови фракції Слуга народу Давида Арахамії із пропозицією про відставку. Рішення підтримали 175 народних депутатів.

5 жовтня Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях парламенту. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Найбільше – від фракції Слуга народу (200 голосів), партії За майбутнє (16 голосів), депутатської групи Довіра (18).

Також за рішення про відсторонення Разумкова проголосували троє позафракційних нардепів, і троє – від фракції Голос.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко ініціативу відсторонення Дмитра Разумкова пояснив тим, що голова Верховної Ради начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради у понеділок 4 жовтня пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань 5-8 жовтня, і цим порушив регламент.

Після цього 246 народних депутатів проголосували за те, щоб розгляд питання щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України відбувся у четвер 7 жовтня. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу (211).

Реакція Разумкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував своє відсторонення від головування на двох засіданнях парламенту і рішення розглянути його відставку 7 жовтня.

Він зазначив, що за посаду не тримається і запущеній процедурі не перешкоджатиме. Хоча вона, на його думку, суперечить закону.

– Якщо Верховна Рада ухвалила відповідне рішення, йтимемо за ним. Якщо хтось хоче продемонструвати, ніби я тримаюсь за посаду, то це не так. Я навіть не заважатиму. Я не перетворюватиму політичні чвари на багнюку, якою забризкає парламент. Хочуть йти поза законом, нехай йдуть, – прокоментував спікер під час брифінгу.

Також Дмитро Разумков додав, що не звертатиметься до суду і не оскаржуватиме рішення про його відсторонення та відставку з посади. Він зауважив, що посада нічого не варта, якщо ти не розумієш, навіщо вона тобі потрібна.

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Що передбачає процедура

Згідно із Регламентом Верховної Ради, спікера можуть відкликати з посади на його прохання або у зв’язку з його незадовільною роботою. Пропозиції про відкликання можуть вноситися або Комітетом з питань регламенту, або щонайменше 150 народними депутатами.

Щойно в апарат парламенту надходять документи з підписами народних депутатів під пропозицією про відкликання, запускається відповідна процедура. Вона триває щонайбільше 10 днів.

У цей час готується звіт голови Верховної ради, а також звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису парламенту на 2021 рік.

Усі матеріали надаються народним депутатам за два дні до розгляду відкликання в сесійній залі. А далі Верховна Рада голосує. Якщо пропозиція набирає 226 голосів, голову Верховної Ради відправляють у відставку.