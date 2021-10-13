Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал сыну экс-президента Украины Виктора Януковича – Александру мера пресечения в виде содержания под стражей.

Какое сообщили в пресс-службе ВАКС, следственный судья удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

– Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia), — говорится в сообщении.

Сына Януковича смогут отправить под арест в случае его задержания (не позднее 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства).

Как уточнили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Александру Януковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о завладении государственной резиденцией Межигорье, что в Киевской области. Следствие оценивает ущерб по этому делу в 500 млн грн.

На прошлой неделе ВАКС принял решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о завладении Межигорьем.

Действия Януковича и его сына, в частности, квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

В августе 2021 года следственный судья ВАКС позволил осуществлять специальное досудебное расследование (заочное расследование) относительно Януковича и его сына, которые сбежали из Украины.

Дело Межигорья

Межигорье – резиденция, расположенная в селе Новые Петровцы Киевской области. С 1935 по 2007 год имение было государственной правительственной резиденцией. Но впоследствии она стала частной собственностью тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича.

После побега Януковича из Украины правоохранительные органы признали такое присвоение незаконным. Впоследствии Януковичу и его сыну было сообщено о подозрении в завладении Межигорьем.

В 2017 году по решению Высшего хозяйственного суда резиденцию вернули в государственную собственность.

А в 2018-м Печерский районный суд Киева передал Межигорье в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Источник: Высший антикоррупционный суд, САП