Янукович заочно арестован по делу о завладении резиденцией Межигорье

Высший антикоррупционный суд 7 октября принял решение о заочном аресте Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье. На апелляцию есть пять дней.

Ранее с соответствующим ходатайством обратились Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По делу о Межигорье речь идет о двух статьях Уголовного кодекса — ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

По совокупности максимальный срок по этим статьям — до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В конце августа Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Виктора Януковича и его сына Александра, которые убежали из Украины.

То есть следователь судья удовлетворил ходатайство НАБУ и дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего владельца государственной резиденции Межигорье и его сына. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.