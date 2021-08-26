В среду, 26 августа, Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении четвертого президента Виктора Януковича и его сына Александра, которые убежали из Украины.

Таким образом следственный судья удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего владельца государственной резиденции Межигорье и его сына.

Их подозревают в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.

Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже семь лет скрываются на территории России.

Дело Межигорья

Межгорье — поместье, расположенное в селе Новые Петровцы Киевской области. С 1935 по 2007 год было государственной правительственной резиденцией. Но в 2007-м стал частной собственностью тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича.

Однако такое присвоение Генпрокуратура признала незаконным. Поэтому в октябре 2016-го Януковичу и его сыну сообщили о подозрении в завладении Межигорьем и его приватизации.

В 2017-м по решению Высшего хозяйственного суда имение вернули в госсобственность.

Впоследствии, в 2018-м, Печерский районный суд Киева передал Межигорье в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Источник: ВАКС