Глава Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив на брифінгу, що Україна подала заявку на участь у сертифікації оператора газопроводу Північний потік-2.

За його словами, заява на участь у цьому процесі, якщо німецький регулятор її прийме, зобов’яже формально враховувати позицію України та аргументи Нафтогазу.

– Це дозволить Нафтогазу повідомляти Bundesnetzagentur (Федеральне мережеве агентство Німеччини) про всі ті аргументи, які свідчать, що ПП-2 і його оператори не відповідають європейському законодавству. Це означатиме й більшу прозорість процесу, – пояснив Вітренко.

Він також розповів, що відбуватиметься далі:

– У німецького регулятора є чотири місяці, тобто до 8 січня 2022 року, на ухвалення рішення щодо сертифікації оператора Північний потік-2. А потім, відповідно до директиви ЄС про газ, Єврокомісія має оцінити це рішення упродовж двох місяців. Або чотирьох місяців, якщо залучатиме зацікавлені сторони.

Глава Нафтогазу нагадав, що під час саміту Україна – ЄС 12 жовтня Київ передав позиційний документ, в якому зазначена необхідність залучити Україну як зацікавлену сторону до оцінки ЄК процесу сертифікації російського газопроводу.

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що першу нитку газопроводу Північний потік-2 заповнили технічним газом. Компанія-оператор Nord Stream 2 AG зазначила, що триває підготовка до наповнення другої нитки.

Місяць тому євродепутати закликали розслідувати роль російського газового монополіста Газпром у різкому зростанні цін на блакитне паливо. Вони звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.