Від Росії залежить, чи відбудеться зустріч на рівні глав держав у форматі нормандської четвірки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю каналу ICTV заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні Німеччина, Франція й Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Україна, зі свого боку, зацікавлена і в зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі, – наголосив глава держави.

Президент України зауважує: ті позиції, які були обговорені країною під час зустрічі у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, українська сторона заявила про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.

– Я не знаю всіх деталей та розмов зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона із російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є якісь питання й пропозиції, як завжди з того боку, – говорить Володимир Зеленський.

Президент України відзначає, що бачить бажання Ангели Меркель провести зустріч до залишення посту.

– Ангела Меркель багато зробила за цей час для України, для нормандського формату принаймні. Тому, я думаю, шанси для цього є, – вважає глава держави.

Нагадав Володимир Зеленський і те, що під час зустрічі із президентом США Джо Байденом обговорював можливість участі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

– Ми обговорювали із Джо Байденом кілька варіантів залучення Сполучених Штатів до вирішення конфлікту. США загалом підтримують, але міркують над форматом, який потім мають запропонувати Україні та Росії, – сказав очільник України.

Так, представник президента США нещодавно мав зустріч із колегами із Москви, під час якої обговорили багато тем, і формат участі зокрема.

Однак подробиці зустрічі президенту України Володимиру Зеленському поки не відомі.