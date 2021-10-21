Народный депутат Илья Кива сообщил, что его исключили из партии Оппозиционная платформа За жизнь. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Исключение Кивы с ОПЗЖ произошло на конференции Полтавской областной организации. Как предполагает Кива, к этому причастны члены партии Юрий Бойко и Сергей Левочкин.

— Это была их системная работа, которую они проводили в течение этого года. Потому что я не давал им возможность сливать партию, продавать ее, подделывать документы, вести деструктивные действия в отношении партийной системы…

Официального подтверждения от ОПЗЖ об исключении Ильи Кивы нет.

Информацию прокомментировал член депутатской фракции Ренат Кузьмин. Он обратился к сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко. Тот ответил, что новости об исключении Ильи Киви — это фейк.

Кузьмин признался, что ситуация является неожиданной для него. Поэтому он ждет подтверждения или опровержения информации.

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