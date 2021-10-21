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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Нардеп Кива сообщил, что его исключили из партии ОПЗЖ

Нардеп Кива сообщил, что его исключили из партии ОПЗЖ

Народный депутат Илья Кива сообщил, что его исключили из партии Оппозиционная платформа За жизнь. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Исключение Кивы с ОПЗЖ произошло на конференции Полтавской областной организации. Как предполагает Кива, к этому причастны члены партии Юрий Бойко и Сергей Левочкин.

— Это была их системная работа, которую они проводили в течение этого года. Потому что я не давал им возможность сливать партию, продавать ее, подделывать документы, вести деструктивные действия в отношении партийной системы…

Официального подтверждения от ОПЗЖ об исключении Ильи Кивы нет.

Информацию прокомментировал член депутатской фракции Ренат Кузьмин. Он обратился к сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко. Тот ответил, что новости об исключении Ильи Киви — это фейк.

Кузьмин признался, что ситуация является неожиданной для него. Поэтому он ждет подтверждения или опровержения информации.

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Фото: УНИАН

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