Член депутатской фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Ренат Кузьмин прокомментировал новости об исключении из партии Ильи Кивы.

Кузьмин обратился к сопредседателю фракции Юрию Бойко. Тот ответил, что информация об исключении Кивы — фейк.

— На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация — фейк, никто Киву не исключал и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ.

По словам Кузьмина, ситуация стала неожиданной для него, поэтому он ждет ее подтверждения или опровержения.

В четверг, 21 октября, Илья Кива сообщил, что его исключили из партии. Об этом в кулуарах Рады он заявил журналистам.

По словам Кивы, его исключили во время заседания Полтавской областной организации. По его мнению, к этому причастны Сергей Левочкин и Юрий Бойко.

Позже на сайте ОПЗЖ появилось опровержение информации об исключении Кивы. В пресс-службе назвали это “очередной лживой и грязной информационной кампанией, направленной против партии”.

В ОПЗЖ заявили, что видео, на котором Кива говорит об исключении, является смонтированным.