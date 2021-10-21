Народний депутат Ілля Кива повідомив, що його виключили з партії Опозиційна платформа За життя. Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Виключення Киви з ОПЗЖ сталося на конференції Полтавської обласної організації. Як припускає Кива, до цього причетні члени партії Юрій Бойко та Сергій Льовочкін.

– Це була їх системна робота, яку вони проводили протягом цього року. Тому що я не давав їм можливість зливати партію, продавати її, підробляти документи, вести деструктивні дії щодо партійної системи…

Офіційного підтвердження від ОПЗЖ про виключення Іллі Киви немає.

Інформацію прокоментував член депутатської фракції Ренат Кузьмін. Він звернувся до співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка. Той відповів, що новини про виключення Іллі Киви – це фейк.

Кузьмін зізнався, що ситуація є несподіваною для нього. Тому він чекає підтвердження чи спростування інформації.

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