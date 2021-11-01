Резникова – в Минобороны, Верещук – в Минреинтеграции: Архамия о кадровых ротациях

Пост министра обороны готовится занять министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

А заменить его в Минреинтеграции может народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук. Об этом сообщил глава одноименной фракции Давид Арахамия.

Необходимость кадровых ротаций в Минобороны он объяснил тем, что ведомство нуждается в очень быстрых изменениях.

— По согласованию с господином Тараном (министром обороны, — Ред.), учитывая его состояние здоровья, а нам нужно иметь так называемый турборежим в Министерстве обороны, необходимо было искать опытного менеджера, который мог бы его возглавить и внедрять все изменения. Фактически господин Резников доказал свой профессионализм, дипломатию и пользуется хорошей репутацией среди международных партнеров, – объяснил Арахамия во время брифинга.

Он добавил, что главу Таможенной службы Павла Рябикина хотят назначить в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Поскольку министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об увольнении, то на его место претендует первый заместитель Руслан Стрелец. Но, вероятнее всего, его пока назначат временно исполняющим обязанности.

Кроме того, Давид Арахамия не исключает отставки министра экономики Алексея Любченко. На его место будут предлагать заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко.

1 ноября заявление об увольнении по собственному желанию уже написал Алексей Резников – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также в отставку уходит Олег Урусский – вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.