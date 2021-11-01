Олег Уруский написал заявление об увольнении

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию, – написал он в своем Telegram-канале.

В начале сентября этого года Олег Уруский, комментируя свою возможную отставку, говорил, что никаких официальных разговоров с руководством страны у него на эту тему не было. Тогда же он опроверг упреки в якобы медленной работе возглавляемого им ведомства.

Разговоры о кадровых изменениях в Кабинете министров начались еще в конце лета. Претендентами на увольнение называли главу Минобороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

1 ноября также подал в отставку Алексей Резников – вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.