Резнікова – у Міноборони, Верещук – у Мінреінтеграції: Архамія про кадрові ротації

Посаду міністра оборони готується обійняти міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

А замінити його в Мінреінтеграції може народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук. Про це повідомив голова однойменної фракції Давид Арахамія.

Необхідність кадрових ротацій у Міноборони він пояснив тим, що відомство потребує дуже швидких змін.

– За погодженням з паном Тараном (міністром оборони, – Ред.), враховуючи його стан здоров’я, а нам потрібно мати так званий турборежим в Міністерстві оборони, необхідно було шукати досвідченого менеджера, який би міг його очолити та впроваджувати всі зміни. Фактично пан Резніков довів свій професіоналізм, дипломатію та користується гарною репутацією серед міжнародних партнерів, – пояснив Арахамія під час брифінгу.

Він додав, що очільника Митної служби Павла Рябікіна хочуть призначити у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Оскільки міністр екології Роман Абрамовський написав заяву на звільнення, то на його місце претендує перший заступник Руслан Стрілець. Але, найімовірніше, його поки що призначать тимчасово виконувачем обов’язки.

Крім того, Давид Арахамія не виключає відставку міністра економіки Олексія Любченка. На його місце пропонуватимуть заступницю керівника Офісу президента Юлію Свіріденко.

1 листопада заяву про звільнення за власним бажанням вже написав Олексій Резніков – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також у відставку йде Олег Уруський – віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості.