Алексей Резников написал заявление об увольнении из Минреинтеграции

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Член правительства, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие! Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате Верховной Рады, – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Министерства обороны. Как сообщает ряд СМИ, им может стать Алексей Резников.

До сегодняшнего дня Алексей Резников занимал должность вице-премьера и главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на которую его назначили 4 марта 2020 года.

С 5 мая 2020 года он также является первым заместителем главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).