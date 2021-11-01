Олег Уруський написав заяву про звільнення

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомив предствник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням, – написав він у своєму Telegram-каналі.

На початку вересня цього року Олег Уруський, коментуючи свою можливу відставку, говорив, що жодних офіційних розмов із керівництвом країни в нього на цю тему не було. Тоді ж він спростував закиди про начебто повільну роботу очолюваного ним відомства.

Розмови про кадрові зміни в Кабінеті міністрів почалися ще наприкінці літа. Претендентами на звільнення називали очільника Міноборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

1 листопада також подав у відставку Олексій Резніков – віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням.