Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Уруський йде з Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості

олег уруський

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомив предствник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Олег Уруський написав заяву про звільнення

На початку вересня цього року Олег Уруський, коментуючи свою можливу відставку, говорив, що жодних офіційних розмов із керівництвом країни в нього на цю тему не було. Тоді ж він спростував закиди про начебто повільну роботу очолюваного ним відомства.

Розмови про кадрові зміни в Кабінеті міністрів почалися ще наприкінці літа. Претендентами на звільнення називали очільника Міноборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

1 листопада також подав у відставку Олексій Резніков – віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Фото: УНІАН

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка