4 ноября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, который с 1 октября находится в тюрьме №12 города Рустави.

– На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне, – отмечает Людмила Денисова.

В письме к украинскому омбудсмену Михеил Саакашвили благодарит, что о нем не забывают, и просит “еще больше активизировать западных союзников”.

– Мне известно, что вы работаете в этом направлении, – в который раз поблагодарил Людмилу Денисову заключенный экс-президент.

Сама же омбудсмен с грустью констатирует, что в 71-ую годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, участником которой является и Грузия, продолжают применяться пытки к гражданам путем непредоставления надлежащей медицинской помощи.

В связи с этим Людмила Денисова призывает руководство Грузии соблюдать нормы международного права, в частности третьей статьи Конвенции, и обеспечить надлежащую медицинскую помощь гражданину Украины Михеилу Саакашвили.

– Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества, – отмечает омбудсмен.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года.

В тот же день в изоляторе политик объявил голодовку в знак протеста против обвинения.

11 октября врач Михеила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния его здоровья. Медик заявил, что Саакашвили имеет редкое наследственное генетическое заболевание крови, при котором голодовка является опасной.

27 октября Михеила Саакашвили в больнице посетила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

3 ноября уполномоченная по правам человека встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией, его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько, об отношениях с которой заявил экс-президент в октябре.

Мать политика отметила, что ее сын за более чем месяц голодовки потерял 20 кг веса.

Женщина опасается, что длительный отказ от пищи может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила.

Источник: Людмила Денисова