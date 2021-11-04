4 листопада уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала листа від екс-президента Грузії та голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі, який із 1 жовтня перебуває у в’язниці №12 міста Руставі.

– На 35-й день голодування Міхеіл повідомляє про критичний стан свого здоров’я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні, – зазначає Людмила Денісова.

У листі до українського омбудсмена Міхеіл Саакашвілі дякує, що про нього не забувають, та просить “ще більше активізувати західних союзників”.

– Мені відомо, що ви працюєте в цьому напрямку, – вкотре подякував Людмилі Денісовій ув’язнений екс-президент.

Сама ж омбудсмен із сумом констатує, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписантом якої є і Грузія, продовжують застосовуватися катування до громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.

У зв’язку з цим Людмила Денісова закликає керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема третьої статті Конвенції, та забезпечити належну медичну допомогу громадянину України Міхеілу Саакашвілі.

– Міхеіл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства, – наголошує омбудсмен.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року.

Того ж дня в ізоляторі політик оголосив голодування на знак протесту проти обвинувачення.

11 жовтня лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану його здоров’я. Медик заявив, що Саакашвілі має рідкісне спадкове генетичне захворювання крові, за якого голодування є небезпечним.

27 жовтня Міхеіла Саакашвілі в лікарні відвідала український омбудсмен Людмила Денісова.

3 листопада уповноважена з прав людини зустрілася з матір’ю Саакашвілі Гіулі Аласанією, його українським адвокатом Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько, про стосунки з якою заявив екс-президент у жовтні.

Мати політика зазначила, що її син за понад місяць голодування втратив 20 кг ваги.

Жінка побоюється, що тривала відмова від їжі може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла.

Джерело: Людмила Денісова