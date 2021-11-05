Кабмин назначил временного руководителя Государственной таможенной службы Украины. Обязанности главы ведомства будет выполнять Вячеслав Демченко.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 4 ноября 2021 года.

До этого Вячеслав Демченко занимал должность директора департамента по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил в Государственной таможенной службе.

С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года Государственную таможенную службу возглавлял Павел Рябикин. Однако 4 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Рябикина министром по стратегическим отраслям промышленности Украины.

На этой должности Рябикин заменит Олега Урусского.

Также правительство назначило исполняющего обязанности руководителя Государственной экологической инспекции Украины. Им стал первый заместитель Дмитрий Заруба, работающий в ведомстве с февраля 2021 года.

Кроме назначения Рябикина, в Кабмине на этой неделе произошли еще три весомых кадровых перестановки. Министерство обороны возглавил Алексей Резников. В этой должности он заменил Андрея Тарана.

Министром по реинтеграции вместо Резникова стала Ирина Верещук. Также депутаты проголосовали за кандидатуру Юлии Свириденко на должность министра экономики. До этого ведомство возглавлял Алексей Любченко.

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