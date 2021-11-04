4 ноября депутаты Верховной Рады назначили Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

До сих пор он возглавлял Государственную таможенную службу Украины.

На новом посту Павел Рябикин заменил Олега Уруского, которого отправили в отставку 3 ноября.

Руководил ведомством тот чуть больше года – с 16 июля 2020 года.

Что известно о Павле Рябикине

Новому главе Минстратегпрома – 56 лет. Родился 6 июня 1965 года в Киеве.

По специальности – юрист-международник, референт-переводчик немецкого языка.

После двух лет службы в армии начал работать референтом в Юрвнешсервис.

Почти девять лет был членом Киевской городской коллегии адвокатов.

С 2000 по 2005 год и с 2012 по 2014 год был народным депутатом двух созывов.

Работал в комитете Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, а также по вопросам транспорта и связи.

В 2002 году стал главой подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

С июля 2005 года по август 2006 года работал заместителем министра транспорта и связи Украины.

Трижды в течение трудовой деятельности занимал должность заместителя директора – начальника порта Рекреационно-оздоровительного центра Зеленый порт.

С августа 2009 по июнь 2010 года был послом Украины в Дании.

Чуть больше года – с июля 2014 года по сентябрь 2015 года – занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

В марте 2017 года стал генеральным директором международного аэропорта Борисполь.

С ноября 2020 года возглавлял Государственную таможенную службу Украины.

За 2020 год Павел Рябикин задекларировал две квартиры в Киеве площадью 235,9 кв. м и 103,9 кв. м. В собственности его жены есть три квартиры в Киеве площадью 211,7 кв. м, 50,7 кв. м и 70 кв. м, а также квартира в Севастополе площадью 120,3 кв. м.

В декларации Рябикина есть антикварные изделия, коллекция живописи XIX-XX веков, коллекция венецианского стекла, брендовые наручные часы, пять автомобилей марок BMW, Mercedes Benz, Dodge Ram Van, AUDI Q8 и Land Rover Range Rover Evoque.

Кроме того, за 2020 год Павел Рябикин задекларировал более 10 млн. грн дохода. В частности, 138 040 зарплаты он получил в Государственной таможенной службе.

Фото: Государственная таможенная служба Украины